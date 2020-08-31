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В России назвали 10 главных автоновинок осени 2020 года

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Этой осенью на российском рынке появится несколько новинок.
Подборку наиболее ярких моделей, которые появятся в продаже, сделали эксперты журнала «За Рулем». Некоторые из них давно ждут в России и одной из них является новое поколение Hyundai Elantra.

Этот автомобиль был представлен в марте и осенью доберется до России. Не менее ожидаемым является Hyundai Palisade.

Hyundai запатентовала в РФ большой кроссовер Hyundai Palisade

Стоимость и комплектации его не известны, но ожидается, что одним из моторов в нем будет 3,8-литровый ДВС, пару которому составит 8-скоростной автомат и полноприводная системы.

Еще одной новинкой станет обновленный вариант Volkswagen Tiguan, а также в России начнут продажи рестайлингового Toyota Fortuner. Последний уже предлагается для заказа. Выйдет на рынок РФ и представитель китайского автопрома.

Речь идет о кроссовере Chery Tiggo 7 Pro, некоторые подробности о котором уже раскрывали ранее. Genesis предложит россиянам сразу две новинки, среди которых новое поколение Genesis G80 и совершенно новый внедорожник Genesis GV80.

Компания Land Rover представит в нашей стране новый Defender. В сегменте электрокаров, официально представленных в РФ, будут Audi e-Tron и Porsche Taycan.

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