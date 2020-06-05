Обновленный Toyota Fortuner представила компания

Японский автопроизводитель накануне провел презентацию обновленной версии пикапа Hilux , а также состоялся онлайн-дебют и рестайлингового внедорожника Fortuner.



Компания провела презентацию Toyota Fortuner, но сроки выхода и стоимость пока не назвала. Кардинальных изменений во внешности автомобиля нет и он по-прежнему узнаваем.

Под изменения попала передняя часть, где в бампере появились ходовые огни, а также обновились задние фонари, а колесные диски теперь выполнены из легких сплавов и имеют размер 18 дюймов.

Что касается интерьера внедорожника, то там установили новую мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой смартфонов, а также имеется иной дизайн шкал приборов и улучшена графика экрана маршрутного компьютера.

Кроме этого, стоит отметить появление у обновленного Toyota Fortuner новой комплектации с приставкой к названию Legender.

Это наиболее дорогая версия модели, которая отличается увеличенными до 20 дюймов колесными дисками, двухцветным окрасом кузова, а также измененным дизайном передней части.

В салоне такого автомобиля предложат отделку сидений кожей, камеры кругового обзора и мультимедийный экран на 9 дюймов.

Линейка двигателей Fortuner не изменилась, но для Таиланда и Австралии был доработан дизельный 2,8-литровый двигатель, который выдает теперь 204 л.с. мощности и потребляет на 17% меньше топлива.

В этих странах автомобиль поступит в продажу в августе, но когда внедорожник появится в продаже в других странах не сообщается.