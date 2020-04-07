Раскрыты названия автомобилей, которые «АвтоВАЗ» так и не использовал

Российский автогигант патентовала немало новых торговых марок, под которыми бы могли выйти новые модели авто.

Но в результате в модельном ряду компании есть только Granta, Vesta, Xray, Largus и 4×4.

Журналисты «Российской газеты» решили просмотреть патенты «АвтоВАЗа» и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.

Как выяснилось, 8 лет назад вазовцы запатентовали следующие названия: Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta.

Еще через три года в базе Роспатента оказались и мена Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, а в 2016 году список пополнился еще Kvest.

Также за компанией числятся названия Onega, Кам4атка и Xray X.