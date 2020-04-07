Российский автогигант патентовала немало новых торговых марок, под которыми бы могли выйти новые модели авто.
Раскрыты названия автомобилей, которые «АвтоВАЗ» так и не использовал
07.04.2020 11:28
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Но в результате в модельном ряду компании есть только Granta, Vesta, Xray, Largus и 4×4.
Журналисты «Российской газеты» решили просмотреть патенты «АвтоВАЗа» и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Как выяснилось, 8 лет назад вазовцы запатентовали следующие названия: Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta.
Еще через три года в базе Роспатента оказались и мена Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, а в 2016 году список пополнился еще Kvest.
Также за компанией числятся названия Onega, Кам4атка и Xray X.
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