Сроки прохождения техосмотра транспортных средств изменили в РФ

Новые правки в закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» вступили в силу еще 1 апреля.

Согласно принятым Госдумой правилами, в России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств.

Теперь легковые автомобили возрастом менее 4 лет не проходят технический осмотр.

ТС возрастом от 4 до 10 лет ТО будет проходить раз в два года, а автомобили возрастом свыше 10 лет технический осмотр будут проходить каждый год.

Новые правила коснулись грузового транспорта «В», мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Теперь они ТО проходят после 4, 6, 8 и 10 лет, а далее посещение службы происходит каждый год.

Автомобили возрастом более 5 лет, которые используются в автошколах и таксопарках, ТО будут проходить каждые полгода.