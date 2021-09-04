Водителям в РФ объяснили разницу между бензином АИ-95 и АИ-92

Заливать топливо нужно именно то, которое указано автопроизводителем.

Многие автовладельцы считают, что если заливать в современный автомобиль 92-й, а не 95-й бензин, то можно сэкономить на топливе и получить больше динамики.

Специалисты «РГ» разбирались в этом вопросе и ответили на самый главный – какая разница между бензином АИ-95 и АИ-92?

Сейчас технология производства бензина полностью иная, если ранее для повышения октанового числа добавляли антидетонаторы, то сейчас на заводах используют метилтретбутиловый эфир (МТБЭ).

Это вещество менее токсичное и соответствует новым нормам. Но у него есть один большой недостаток — это высокая летучесть, за счет чего после длительного хранения (10-14 дней) теряются заявленные свойства топлива и автомобиль теряет динамику.

За счет новых технологий при производстве топлива, автовладельцу не стоит заливать в бак АИ-95, если двигатель автомобиля рассчитан на АИ-92.

И наоборот, на АИ-92 можно просто испортить ДВС, если у него высокая степень сжатия и заявленное топливо АИ-95.