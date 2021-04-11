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Назван ТОП-3 внедорожников для поездок на дачу чуть дороже 1 млн рублей

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Уже скоро начнется дачный сезон и некоторые автомобилисты начинают задумываться о том, какой автомобиль для поездок на дачу будет наиболее подходящим.
Эксперты в связи с этим решили предоставить свои рекомендации и назвать три внедорожника для поездок на дачу.

Так, первым делом эксперты «Автоновостей дня» рекомендуют присмотреться к внедорожнику УАЗ Патриот, который в хорошей комплектации можно приобрести по цене 1,1-1,2 млн рублей.

Преимуществом в данном случае будет то, что данный автомобиль за такую сумму можно купить на первичном рынке.

Также рекомендуют приобрести и внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, но если говорить о сумме чуть дороже 1 млн рублей, то данную модель за эти деньги можно купить только на рынке подержанных автомобилей и возрастом около 10 лет.

Автомобиль, как отмечают эксперты, является надежным. Ну и третьим в списке оказался Toyota Land Cruiser 100, который считается надежным и ремонтопригодным, а именно по этой причине стоимость 15-летних экземпляров достаточно высокая.

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