Исполнительный директор «Ростеха» в интервью с журналистами «РИА Новости» рассказал, что «АвтоВАЗ» применяет цифровые решения на всех этапах производства автомобилей.

Так, например, АвтоВАЗ проводит до 80 процентов краш-тестов виртуально, причем отмечается, что результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты.

Кроме этого, цифровые технологии используются и при разработке автомобилей, когда ведут расчеты жесткости, аэродинамики, долговечности кузова и многое другое.

Впрочем, цифровые технологии из отечественных автопроизводителей использует не только «АвтоВАЗ», но КАМАЗ.