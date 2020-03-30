Исполнительный директор «Ростеха» в интервью с журналистами «РИА Новости» рассказал, что «АвтоВАЗ» применяет цифровые решения на всех этапах производства автомобилей.
АвтоВАЗ проводит до 80 процентов краш-тестов виртуально
30.03.2020 12:41
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Так, например, АвтоВАЗ проводит до 80 процентов краш-тестов виртуально, причем отмечается, что результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты.
Кроме этого, цифровые технологии используются и при разработке автомобилей, когда ведут расчеты жесткости, аэродинамики, долговечности кузова и многое другое.
Впрочем, цифровые технологии из отечественных автопроизводителей использует не только «АвтоВАЗ», но КАМАЗ.
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