Отзывная кампания затрагивает российские автомобили, проданные с сентября прошлого года.

«АвтоВАЗ» отзывает 381 автомобиль Lada Vesta, о чем в пятницу 27 марта сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства указали, что причиной отзыва стала обивка центральной стоки кузова, которая, как выяснилось, может не соответствовать комплектации.

Владельцам отзывных машин обещают заменить обивку центральной стойки кузова. Все работы проведут за счет автопроизводителя.