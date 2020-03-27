Ранее российский автопроизводитель сообщал о возможной корректировке стоимости модельного ряда.
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля
27.03.2020 10:16
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Как стало известно журналистам «Российской газеты», АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля.
Соответствующие письма, как сообщается, уже разослали дилерам. Удорожание автомобилей составит 5-10 тыс. рублей.
Например, седан Lada Granta в базовом исполнении подорожает до 460 900 рублей, то есть на 5 тыс. рублей.
Новый базовый ценник Lada Vesta составит 636 900 рублей, а Xray начнут продавать за 626 900 рублей минимум. Точная причина удорожания не уточняется.
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