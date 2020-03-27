Как стало известно журналистам «Российской газеты», АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля.

Соответствующие письма, как сообщается, уже разослали дилерам. Удорожание автомобилей составит 5-10 тыс. рублей.

Например, седан Lada Granta в базовом исполнении подорожает до 460 900 рублей, то есть на 5 тыс. рублей.

Новый базовый ценник Lada Vesta составит 636 900 рублей, а Xray начнут продавать за 626 900 рублей минимум. Точная причина удорожания не уточняется.