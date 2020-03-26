За последние 10 дней еще 10 брендов подняли цены на автомобили

В первой половине марта стоимость своих моделей в России изменили 7 брендо в, но уже в период с 16 по 25 марта ценники на авто переписали еще 10 брендов.

Это установили эксперты агентства «Автостат». Напомним, что всего в России официально представлены 52 автомобильных бренда.

Среди автопроизводителей, которые за последние 10 дней изменили цены, оказались Peugeot и Citroen, а у них подорожал весь модельный ряд.

У первой компании автомобили подорожали на 3,9-7,3%, а у второй отдельные модели прибавили аж 15,8%.

Автопроизводитель Nissan переписал цены на весь модельный ряд на 1,1-8,7%, KIA – на 0,9 – 2,6%, а ряд моделей Renault стал дороже на 0,7 – 2,3%.

У чешской марки Skoda подорожали три автомобиля на 0,9 – 5,5%. Также отличились компании Honda (+1,8 – 2,1%), Volkswagen (+1,5 – 2,6%) и Opel (+1,9 – 8,3%).

В отчетный период отличился Ravon, который в начале месяца снизил цены на модели, а затем повысил их на 1,1 – 5,0%.