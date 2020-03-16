В первой половине марта 7 брендов изменили цены на автомобили

Об этом стало известно из исследования специалистов агентства «Автостат».

Эксперты проанализировали изменение стоимости автомобилей в первой половине марта и зафиксировали изменение цен у 7 автомобильных брендов из 52 официально представленных в России.

Так, в стране было зафиксировано подорожание всех комплектаций кроссовера Changan CS55, которые прибавили в цене 30 тыс. рублей.

Весь модельный ряд компании Suzuki стал дороже на 20-50 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации, а Toyota изменила в большую сторону ценники на пять моделей, среди которых Camry, Hilux, Fortuner, LC200 и LC Prado.

В зависимости от модели и ее версии стоимость выросла на 26-101 тыс. рублей.

Еще изменение цен в большую сторону коснулось автомобилей BMW (10-390 тыс. руб.) и Lexus (53-184 тыс.), а вот модели уходящего бренда Ravon наоборот подешевели на сумму от 7 до 49 тыс. рублей.

Также было зафиксировано разнонаправленное изменение цен кроссовера Renault Duster.