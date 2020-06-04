Японская компания провела презентацию обновленную версию пикапа Toyota Hilux, внешность которого уже была раскрыта накануне премьеры.
Обновлённый пикап Toyota Hilux представила Toyota
Пикап после обновления получил измененную внешность, расширенный список оборудования, а также новый дизельный двигатель.
Так, в экстерьере появилась новая решетка радиатора, которая оказалась массивнее, чем у предшественника. Обновили еще передний и задний бамперы, а также оптику. Цветовая гамма пополнилась новыми вариантами, а это красный Emotional Red II, синий Dark Blue и бронзовый «металлик» Oxide Bronze.
Кроме этого, пикапу после обновления достались черные колесные диски на 18 дюймов. Что касается интерьера, то из ярких изменений можно отметить появление новой приборной панели, а также улучшенной мультимедийной системы с 8-дюймовым экраном.
В списке оборудования теперь будет запуск двигателя с кнопки, система навигации, датчики парковки спереди и сзади, аудиосистема JBL Premium Sound System с 9 динамиками и многое другое.
Что касается изменений в моторной гамме, то в ней появился новый турбированный дизель. Речь идет о 2,8-литровом ДВС, работающем в паре с 6-скоростной механикой или автоматом.
Мощность силовой установки составляет 204 л.с. при 500 Нм крутящего момента. Разгон пикапа с этим мотором составит 10 секунд, а расход топлива будет 7,8 литра в смешанном цикле.
Среди изменений еще стоит отметить увеличенную до 1 тонны грузоподъемность у полноприводных версий автомобиля. На европейском рынке Toyota Hilux выйдет в июле. Ближе к старту продаж будут объявлены и цены.