Китайская компания на российском рынке скоро начнет продажи нового кроссовера, который носит название Chery Tiggo 7 Pro, и как выяснилось, будет представлен в трех вариантах оснащения.

Как выяснилось, в России новый Chery Tiggo 7 Pro получит три модификации, самая доступная из которых называется Luxury.

В ней автомобиль будет доступен со светодиодной оптикой, литыми колесными дисками на 17 дюймов, круиз-контролем, запуском двигателя с кнопки, обогрев передних сидений и боковых зеркал, кондиционер, а также сенсорные экраны в салоне и передние сидения с регулировками. Еще в этой комплектации предусмотрен датчик света и камера заднего вида.

В средней комплектации с названием Elite колесные диски получат размер 18 дюймов, а зеркала и багажник будут оснащены электроприводом.

Кроме этого, в комплектации появятся боковые подушки безопасности, в салоне будет отделка кожей, атмосферная подсветка и расширенный «пакет зимних опций». Комплектация Chery Tiggo 7 Pro Prestige отличается двухцветным вариантом окраса кузова, панорамной крышей и шторками безопасности.

Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro будет представлен на рынке с единственным турбированным двигателем объёмом 1,5 литра.

Его мощность составит 147 л.с. при 210 Нм крутящего момента, а работать с ним будет только вариатор. Заявленный расход топлива составит 8,2 литра в смешанном цикле, максимальная скорость будет 186 км/ч, а разгон до первой сотни – за 9,8 секунды.