Презентация этого кроссовера проходила в начале года и уже тогда было известно, что он доберется до российского рынка.

Недавно стало известно, что Genesis сертифицировал в РФ новый кроссовер Genesis GV80, который уже появился в открытой базе Росстандарта.

Благодаря документу из базы стали известны и спецификации автомобиля для российского рынка.

Оказалось, что в нашей стране модель предложат с тремя двигателями и полноприводной системой.

Кроме этого, модель будет представлена в 5 или 7-местной версиях, с 19, 20 или 22-дюймовыми колесными дисками. В списке оснащенности указали ряд современных систем и опций.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена двигатель объемом 2,5 литра (249 л.с. при 422 Нм), 3,5 литра (379 л.с. при 530 Нм) и дизельным 3,0 л (249 л.с. 588 Нм).

Среди трансмиссий будет только 8-ступенчатая автоматическая КП, работающая с полноприводной системой. Предполагается, что в продажу Genesis GV80 поступит этой осенью.