Genesis G80 второго поколения представлен официально

Это уже второе поколение автомобиля, выпускаемого под маркой Genesis. Теперь модель построена на принципиально новой платформе, которая уже используется в кроссовере Genesis GV80.

В седане используется классическая компоновка с продольно расположенным двигателем и системой привода на заднюю ось.

Полноприводная система будет предложена в качестве опции. Дизайнерские решения в новом Genesis G80 использовали также от кроссовера GV80.

Несмотря на новую платформу, габариты машины почти не изменились и составляют: 4 995/1925/1465 мм, а расстояние между осями будет 3 010 мм. При этом вес был снижена на 125 кг до 1 785 кг.

В салоне предлагается виртуальная панель с 12,3-дюймовым экраном и мультимедийная система, у которой диагональ экрана составляет 14,5 дюйма, а еще он имеет поддержку 3D-картинки.

В списке оснащенности седана будет 10 подушек безопасности, климат-контроль на три зоны, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 2,5 и 3,5-литровыми ЖВС с отдачей 304 и 380 л.с. соответственно.

Дизельная линейка это 2,2-литровый агрегат мощностью 210 л.с. Официальные продажи Genesis G80 второго поколения в Южной Корее уже стартовали. Там его оценили в 43 тыс. долларов минимум или около 3,4 млн рублей.