Премиальный бренд Genesis провел презентацию нового поколения своего седана Genesis G80.
Genesis G80 второго поколения представлен официально
Это уже второе поколение автомобиля, выпускаемого под маркой Genesis. Теперь модель построена на принципиально новой платформе, которая уже используется в кроссовере Genesis GV80.
В седане используется классическая компоновка с продольно расположенным двигателем и системой привода на заднюю ось.
Полноприводная система будет предложена в качестве опции. Дизайнерские решения в новом Genesis G80 использовали также от кроссовера GV80.
Несмотря на новую платформу, габариты машины почти не изменились и составляют: 4 995/1925/1465 мм, а расстояние между осями будет 3 010 мм. При этом вес был снижена на 125 кг до 1 785 кг.
В салоне предлагается виртуальная панель с 12,3-дюймовым экраном и мультимедийная система, у которой диагональ экрана составляет 14,5 дюйма, а еще он имеет поддержку 3D-картинки.
В списке оснащенности седана будет 10 подушек безопасности, климат-контроль на три зоны, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 2,5 и 3,5-литровыми ЖВС с отдачей 304 и 380 л.с. соответственно.
Дизельная линейка это 2,2-литровый агрегат мощностью 210 л.с. Официальные продажи Genesis G80 второго поколения в Южной Корее уже стартовали. Там его оценили в 43 тыс. долларов минимум или около 3,4 млн рублей.