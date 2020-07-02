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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально

Новости
02.07.2020 18:21

Немецкая компания рассекретила обновлённый вариант своего кроссовера Volkswagen Tiguan, который теперь имеет две новые модификации.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально
На европейском авторынке модель поступит в продажу осенью, а вот о сроках выхода ее на российский рынок информации пока нет.

Кроссовер после обновления получил дизайн в стиле последнего Golf и отличается от предшественника новыми бамперами, капотом, оптикой и решеткой радиатора. При желании клиенты смогут заказать за дополнительную плату матричную светодиодную оптику.

Расширилась в автомобиле цветовая гамма, а также предлагают новые варианты колесных дисков размером от 17 до 20 дюймов.

В салоне кардинальных изменений не произошло, но имеется немало изменений, включая появление новой мультимедийной системы с 8- или 10,25-дюймовым экраном.

В целом интерьер выполнен в стилистике Arteon с использованием минимального числа механических кнопок.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально

На европейском рынке у рестайлингового кроссовера будут бензиновые и дизельные силовые установки, подзаряжаемая версия и модификация Tiguan R.

Среди двигателей предложат 2,0-литровый двигатель с отдачей 122 л.с., а также бензиновые моторы объемом 1,5 и 2,0 литра. Мощность последних будет от 130 до 230 лошадиных сил. Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или семискоростной робот.

В спортивной модификации, которая будет отличаться спортивными элементами, предложат двухлитровый турбированный ДВС с отдачей 320 л.с. при 420 Нм.

В качестве трансмиссии будет выступать 7-сутпенчатая роботизированная КП. В таком варианте предложат заниженную на 10 мм подвеску, доработанное рулевое управление, улучшенную тормозную систему.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально

Ездить такая версия будет на 21-дюймовых колесных дисках с яркими синими тормозными суппортами. Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.

Мощность установки в этом случае составит 245 л.с. В ней предлагают 1,4-литровый ДВС и электродвигатель. Запас хода на одной электротяге составит 50 км. Стоимость и комплектации автомобиля будут объявлены позднее.

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