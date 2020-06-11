Новый Land Rover Defender стал доступен для предзаказа в РФ



Компания Land Rover 11 июня объявила о старте приема предварительных заказов на новый Land Rover Defender, который был представлен прошлой осенью на автосалоне во Франкфурте.

В нашей стране будет доступно для заказа только 130 экземпляров по минимальной цене 4 512 000 рублей. Все цены на автомобиль, а также комплектации будут объявлены позднее, а первые экземпляры российские клиенты смогут получить осенью.

Пока компания предлагает только версии SE и HSE. Для россиян Land Rover Defender предлагается с двумя дизельными моторами мощностью 200 или 240 л.с., а также будет доступен бензиновый 400-сильный двигатель.