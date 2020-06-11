Российское подразделение немецкой марки объявило о старте продаж нового электрокроссовера Audi e-tron.
Audi начала продавать в России электрокроссовер Audi e-tron
О том, что модель приедет в нашу страну сообщалось и ранее, а в феврале компания оформила на него ОТТС.
Кроссовер на российском рынке представлен только в одном версии 55 quattro с силовой установкой, в составе которой будет два электродвигателя.
Такая модификация будет разгоняться до первой сотни за 5,7 секунды, а запас хода составит 436 км.
Электромотор на передней оси имеет мощность 192 л.с., а на задней – 234 л.с. Суммарная отдача установки составит 408 л.с. при 664 Нм крутящего момента.
Максимальная скорость автомобиля будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.
Заряжать кроссовер можно как на специальной станции, так и от обычной розетки. Оценили Audi e-tron в 5 595 000 рублей.
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