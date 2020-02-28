Заряжать Audi e-tron оказалось дороже, чем заправлять дизельный Q7

Издание Which Car? посчитало, сколько стоит зарядить электрический кроссовер Audi e-tron и сравнила цену со стоимостью заправки Audi Q7 50 TDI.

Сначала британские журналисты учли во сколько обходится зарядка 350-киловаттной станцией Ionity, на которой при пополнении заряда батареи с 10 до 80% автовладельцу Audi e-tron нужно заплатить 45,89 фунта стерлингов, что в пересчёте это 3,9 тыс. рублей.

При такой зарядке цена одной мили на Audi e-tron составляет 34 пенса, а это 28,72 рубля по текущему курсу.

Если учитывать стоимость мили у Q7 50 TDI, то заправка стоит дешевле — 22 пенса или 18,58 рубля. При этом если заряжать Audi e-tron на менее мощных зарядках, к примеру мощностью 150 киловатт, то стоимость одной зарядки выходит 15,30 фунта стерлингов (1,3 тыс. рублей).

А если выбрать станции мощностью 22 киловатта, то цена сократится до 530 рублей.

Но нужно будет еще учесть, что если станция находится на платной парковке, то еще потребуется заплатить за саму парковку.

Электромобиль Audi E-Tron потребовал заменить масло в машине.