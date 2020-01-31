Электромобиль Audi E-Tron потребовал заменить масло в машине

Немецкий электрокар потребовал от автовладельца заменить масло в двигателе внутреннего сгорания, но в модели его нет, при этом на экране уведомление есть.

Audi e-tron это первый электрокар марки, созданный на платформе MLB Evo, которая является универсальной и может использоваться в «зеленых» моделях других марок, входящих в состав концерна Volkswagen.

Также используется и универсальный бортовой компьютер. Именно поэтому в электрокаре автовладелец на панели увидел предупреждение о замене масла в ДВС.

В Audi уже отметили, что это программная ошибка. Она присутствует в машинах, которые были выпущены в первые шесть недель после старта производства электрокара.

Сейчас автопроизводитель определяет машины с багами в прошивке бортового компьютера и готовится запустить отзывную кампанию, чтобы изменить программное обеспечение электрического кроссовера.