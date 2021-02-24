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Пять новых недорогих кроссоверов появятся на российском автомобильном рынке в 2021 году

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В этом году в нашей стране появится несколько новых кроссоверов, один из которых уже стал доступен для заказа и это новое поколение модели Рено Дастер.
Этот кроссовер уже представили официально и более подробно об этом сообщалось ранее.

Также портал «ТвоёАвто» писал о ценах и комплектациях новинки. Но кроссовер Renault Duster третьего поколения будет не единственным среди недорогих, который поступит в продажу в этом году.

Ближе к середине года у дилеров Hyundai появится новый Creta, а третьей новинкой окажется новый Mitsubishi Outlander.

Также россиян ждет появление третьего поколения Nissan Qashqai. Этот автомобиль недавно дебютировал в Европе.

Ну и на пятом месте рейтинга недорогих кроссоверов, которые появятся на российском автомобильном рынке в 2021 году, оказался китайский Geely Atlas Pro.

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