В России официально представили кроссовер Renault Duster нового поколения

Renault представила новое поколение российской версии кроссовера Duster. Новинка, как и прошлая версия, будет производиться на московском автозаводе компании.

Стоит отметить, что в Европе второе поколение Duster продается с 2018 года, но в этом регионе модель выпускается под брендом Dacia. Российский Duster имеет несколько конструктивных особенностей в сравнении с европейским вариантом.

Внешность второго поколения Duster была раскрыта уже давно, а на презентации были раскрыты только особенности кроссовера и озвучены его характеристики. При этом цены пока не названы, их озвучат только в конце месяца, а в марте Duster поступит в продажу.



Длина нового поколения модели составляет 4341 мм, тогда как длина первого поколения составляет 4315 мм.

Колесная база новинки выросла всего на 3 мм, а вот размер багажного отделения увеличился на 20 литров, и теперь составляет 428 литров.



Dacia Duster получил новый логотип компании, радиаторную решетку черного цвета из неокрашенного пластика, а еще будет предлагаться решетка с хромированными ламелями.

Автопроизводитель для российского рынка будет предлагать две версии Duster, где первая городская с пластиковой защитой только на бамперах, и вседорожная с защитой из матового пластика по всему периметру кузова.



Новая оптика кроссовера оснащена светодиодными блоками дневных ходовых огней, при этом ближний и дальний свет галогеновый, причем так будет во всех комплектациях кроссовера.

Российская версия Duster создана на глубоко модернизированной тележке B0, которую уже успешно использовали на кроссовере Kaptur и Arkana.



В новинке теперь устанавливается электроусилитель руля, а также есть регулировка рулевой колонки по высоте и вылету.

Система полного привода в новом кроссовере досталась от предыдущего поколения, а вот моторная гамма изменилась.

«Паркетник» можно будет купить с 1,3-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 150 л.с.

Для этого силового агрегата предлагается механическая коробка передач или вариатор. Также в ряду остался базовый 1,6-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 114 л.с. Он будет доступен только с механикой и передним приводом.

Этот же 1,6-литровый ДВС будет предложен в форсировке 117 л.с. Он уже будет доступен с полным приводом. Дизельный турбомотор мощностью 109 л.с. будет предлагаться только с механикой и полным приводом.



Dacia Duster получил новый салон и новейшую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink и «Яндекс.Авто».

Центральная консоль «Дастера» в оформлении во многом повторяет Arkana. У купеобразного кроссовера для нового поколения Duster позаимствовали блок управления климатом, дефлекторы обдува и сенсорный экран мультимедийной системы.