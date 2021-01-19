Обновленный кроссовер Hyundai Creta для России засветился на фото

Обновленный вариант автомобиля Hyundai Creta заметили на дорогах Санкт-Петербурга, а снимки оказались в распоряжении портала «Колёса.ру».

Российская версия популярной модели имеет камуфляж, поэтому все изменения рассмотреть не получится.

При этом стоит заметить, что на снимках новый Hyundai Creta выглядит больше, чем варианты для Китая и Индии. В целом внешность кроссовера будет такая же как и у глобального варианта.

Предполагается, что никаких особенностей в российской версии в отличие от глобальной модификации не будет, а вот в салоне должна появится современная приборная панель, а также новый руль и мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Какие силовые установки получит новое поколения Hyundai Creta, пока не известно.

Актуальный вариант продается в России с 1,6 и 2,0-литровыми установками, пару которым составляет 6-ступенчатая механика или автомат.

Источник фото: kolesa.ru.