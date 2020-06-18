Geely рассказала о новом для России кроссовере Geely Atlas Pro

Geely Atlas в России скоро переживет смену поколений и будет называться Geely Atlas Pro.



На китайском рынке этот кроссовер уже представлен и пользуется повышенным спросом. Скоро модель появится и в нашей стране, а недавно представитель компании в интервью с российским журналистами поделился некоторые подробностями о российском варианте автомобиля.

Так, стало известно, что Geely Atlas Pro в нашей стране может появится уже до середины лета, если не будет каких-нибудь проблем.

Также в компании обещают привлекательную стоимость автомобиля, в котором будут современные опции и системы.

В нашей стране должна появится версия кроссовера с полным приводом за счет установленного на задней оси электромотора.

Расход топлива в таком случае составит 6,4 литра на 100 км пути. Предположительно, с этой силовой установкой в паре будет работать 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя мокрыми сцеплениями. Другие подробности о новинке для России пока не раскрывают.