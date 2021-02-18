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Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander

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Mitsubishi теперь базируется на платформе от Nissan X-Trail, хотя модель изначально планировали создать на другой тележке.
Японская компания представила четвертое поколение Outlander. Премьера кроссовера состоялась в США. В этой стране кроссовер поступит в продажу в апреле, а до российских покупателей новинка доберется только в следующем году.

Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander
В основе Mitsubishi Outlander лежит платформа CMF-С/D с задней многорычажной подвеской. Такая же подвеска используется в X-Trail, который в США предлагается под названием Rogue.

В дилерских центрах четвертое поколение Outlander будет предлагаться по цене от 25 795 долларов. Поставки кроссовера организуют с японского завода.

Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander
Новая генерация Outlander выросла в размерах и получила продолжение концепции Dynamic Shield. В кроссовере установлена двухэтажная оптика с узкими дневными ходовыми огнями, большой спойлер и два раздельных патрубка выхлопной системы.

Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander
В салоне «паркетника» теперь устанавливается цифровая панель приборов, но она доступна только для самых дорогих комплектаций.

Также в салоне появилась мультимедийная система с поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay.

Добавили в топовых комплектациях и проекционный дисплей. Также в Outlander установили трехзонный климат-контроль, навигацию и десять динамиков от Bose. Доступна еще система адаптивного круиз-контроля с удержанием автомобиля в полосе движения.

Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander

В США Outlander будет предлагаться с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 181 л.с. Этот агрегат доступен только с вариатором Jatco. Привод в кроссовере полный — Super All-Wheel Control.

В России Outlander появится только в следующем году. Сначала модель будут импортировать, а позже его сборку организуют на заводе в Калуге.

Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander

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