Названы самые ожидаемые новинки отечественного автопрома

Регулярно в Сети появляются сообщения о разработке того или иного автомобиля, который создается российскими автопроизводителями.

В целом компании из России не так часто радуют новыми моделями, да и запланированные к выходу проекты не всегда могут реализовать в указанные сроки.

Тем не менее, есть отечественные компании, которые скоро выведут новые перспективные модели.

Журналисты «Известий» решили подготовить рейтинг российских новинок, которых ждут многие. Так, одной из наиболее ожидаемых новинок становится обновленная Веста, премьера которой ожидалась еще в прошлом году.

При этом «АвтоВАЗ» о сроках презентации и выхода модели пока ничего не сообщает, но в связи с пандемией коронавируса, проект рестайлинговой Весты может быть реализован только в 2021 году.

Ближайшей новинкой станет Niva под брендом Лада, которая уже встала на конвейер предприятия в Тольятти. В ближайшее время российская компания должна объявить стоимость и старт продаж внедорожника.

Не менее ожидаемой полноценной новинкой станет глубоко модернизированный Патриот, сроки выхода которого также откладывали и пока точно неизвестно, когда он будет презентован.

Напомним, что этот проект носит неофициальное название «Русский Прадо» и недавно о нем сообщали новые подробности. У бренда Aurus в модельном ряду также появится новый автомобиль.

Сейчас в модельной линейке представлен седан и лимузин, а в 2022 году появится и внедорожник Komendant. Кроме этого, недавно появились слухи о выпуске доступной новой модели.

Еще стоит упомянуть проект Zetta, в рамках которого собираются выпустить электрокар, на разработку которого выделено более 50 млн рублей.

При этом для запуска электромобиля было необходимо еще 100 млн рублей, но кредит еще не одобрили, а соответственно проект временно приостановили.