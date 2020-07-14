В Aurus определились с дизайном внедорожника Komendant

Люксовый внедорожник Komendant уже давно испытывают в разных условиях и его тестовый прототип не раз замечали фотошпионы.



При этом всегда автомобиль был покрыт камуфляжной пленкой, что не позволяет в полной мере рассмотреть дизайнерские решения, реализованные в нем.

Впрочем, дизайн автомобиля дорабатывают в процессе, а между тем в распоряжении «Российской газеты» оказались изображения с финальным дизайном модели, но опубликовать их они не могут.

Как пишут журналисты, в Aurus уже определились с дизайном внедорожника Komendant, утвердив финальную версию.

В целом новинка будет выполнена в стилистике модели Senat, но при этом получит более брутальную внешность. Есть данные, что при создании внешности дизайнеры вдохновлялись дизайном ЗИС-110. Стоит отметить, что финальный дизайн отличается от того, что был представлен в концепте.

Что касается салона, то он будет выполнен в стиле седана и лимузина. Напомним, что основой для внедорожника стала платформа ЕМП, а моторная гамма будет представлена гибридной установкой на базе 4,4-литрового ДВС с отдачей 598 л.с.

Уже до конца года Komendant должен пройти сертификацию, а полноценная премьера состоится только в следующем году, тогда как в продажу он поступит в 2022 году.