УАЗ приостановил проект «Русского Прадо» из-за Aurus

О новом внедорожнике с неофициальным названием «Русский Прадо» сообщалось в Сети неоднократно.

Как известно, «Русский Прадо» по сути будет глубоко модернизированным вариантом Патриота, а такое прозвище автомобилю дали из-за слов руководителя Соллерс Вадим Швецова, заявившего, что внедорожник будет относиться к классу Toyota Land Cruiser Prado.

То есть его предварительная стоимость должна составить около 1,5 млн рублей. Согласно ранним сообщениям, внедорожник должен был появиться в этом году, однако сроки выхода, судя по всему перенесли.

В Сети даже были слухи, что от проекта отказались, но позднее в компании опровергли данную информацию, заявив, что работы над проектом продолжаются.

Между тем журналистам сайт Drom.ru удалось выяснить, что УАЗ приостановил проект «Русский Прадо» из-за Aurus.

Дело в том, что сейчас ведется активная подготовка к серийному производству роскошных российских авто, которое занимается холдинг Соллерс.

Именно поэтому проект Русского Прадо приостановили. Но и на этом еще не все, ведь если верить журналистам портала, новый Патриот может выйти только с измененным дизайном, тогда как от глубокой модернизации ходовой части могут отказаться.