«АвтоВАЗ» выпустит обновлённую Lada Vesta

При этом сроки реализации других новых проектов российский автопроизводитель переносит.

Как стало известно журналистам портала drom.ru, в руководстве «АвтоВАЗа» приняли решение, как минимум до 30 июня приостановить финансирование новых проектов.

Соответствующий приказ уже пописан президентом «АвтоВАЗа». Речь идет о реализации таких проектов как обновленные Ларгус, Веста и Нива.

Решение это было принято с необходимостью сохранения свободного денежного потока в условиях нестабильной экономической ситуации и пандемии коронавиурса.

Указанные выше модели в обновленных версиях должны были выйти в этом году, но похоже Нива и Ларгус в 2020 году точно не появятся. Но вот вопрос по Весте остается открытым.

Дело в том, что работы над обновлением Весты ведут давно и по этому проекту еще до приказа было отставание от графика на несколько месяцев.

Предварительно известно, что причиной отставания стала неготовность подрядчика SEGULA Technologies. Пока известно, что после обновления Веста получит слегка измененную внешность и салон, а также у автомобиля появятся светодиодные фары.