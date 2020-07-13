В Сети показали видео с процессом сборки Lada Niva

Несколько дней назад «АвтоВАЗ» официально объявил о старте серийного производства внедорожника Нива, который ранее был представлен в стране под брендом Шевроле.

В целом Niva не получила никаких серьезных изменений и модель имеет все те же характеристики и основной дизайн, как и та, что продавалась под брендом Шевроле.

При этом в модели применили решетку от Лад, а также слегка изменили оптику. Напомним, что цены на Lada Niva пока не названы.

Между тем в Сети опубликовали видеоролик, в котором оказали, как собирают внедорожник на предприятии «АвтоВАЗа» в Тольятти.