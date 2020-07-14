Модельный ряд Aurus пополнится новой бюджетной моделью

Уже представлены на рынке седан и его удлинённая версия, а еще модельный ряд будет включать внедорожник, купе и другие люксовые модели.

При этом, как выяснили журналисты «Российской газеты», появится у бренда и более бюджетная модель, которая так же как и старшие будет представлена с гибридными установками.

Однако, создадут новинку на платформе, которая уже разрабатывается для электрокаров и гибридов сегмента E и D.

Будут ли более дешевые автомобили иметь такой же дизайн, как у люксовых машин бренда, пока неизвестно. Другие подробности о проекте не раскрывают.