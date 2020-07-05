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Краш-тест седана Aurus продемонстрировали на видео в Сети

Новости
05.07.2020 11:54

В распоряжении телеканала «Звезда» оказались уникальные кадры с краш-тестом люксового автомобиля Aurus.

В частности, на краш-тест попал седан, который испытывали на прочность в центре ФГУП «НАМИ». Во время теста имитировали ситуацию, когда машина лицевой частью влетает в преграду на скорости 64 км/ч.

В целом тест признали успешным, так как подушки безопасности сработали штатно, а манекены остались на своих местах без повреждений.

При этом передняя часть автомобиля получила серьезные механические повреждения.

 

Раскрыты новые подробности о проектах Aurus

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