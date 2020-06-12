Раскрыты новые подробности о проектах Aurus

В интервью с журналистами «Коммерсанта» Адиль Ширинов рассказал, что считает «Аурусы» лучше зарубежных аналогов по силовой установке и уровню защищенности.

Но при этом отмечается, что российские машины стоят на 15% дешевле. Ожидается, что именно седан Senat окажется самым востребованным автомобилем среди всей линейке Аурусов.

Пилотная партия седанов будет собрана в этом году, а в 2021 году на заводе в Елабуге произведут первые товарные модели, у которых кузов будет создан полностью из российской стали.

На этой же производственной площадке будет организован выпуск двигателя, а вот блоки цилиндров начнут отливать на заводе КамАЗа.

Итальянские партнеры примут участие в изготовлении кожаной отделки салона и деревянных панелей. Если говорить о проекте Komendant, а это, напомним, внедорожник, то его запуск в серийное производство запланирован к 2023 году.

В российской компании планируют довести локализацию производства до 90%, а ежегодно на заводе в Елабуге хотят выпускать до пяти тысяч автомобилей, из которых большую часть будут поставлять на экспорт в страны Ближнего Востока, а также Юго-Восточной Азии и Европу.