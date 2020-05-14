Гражданский седан Aurus сфотографировали в Европе

Бренд Aurus уже не первый раз тестирует машины в Европе, ведь в апреле в Швеции был замечен внедорожник Aurus Komendant.

На этот раз на общественных дорогах был замечен гражданский седан Aurus Senat. Фото автомобиля белого цвета было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Когда именно были сделаны фото не сообщается, а также автор не указал, где именно седан был замечен, но судя по дорожному знаку, «четырехдверку» заметили недалеко от бельгийского города Лёвен.

Aurus Senat получил номера местного дилерского центра. Предположительно модель в Европе проходит тест-драйв, но не исключено, что роскошный автомобиль уже принадлежит частному заказчику.

Напомним, европейская презентация Aurus Senat состоялась в прошлом году на Женевском автосалоне.

Тогда был продемонстрирован Senat S600 и Senat L700.