Aurus Komendant снова замечен на тестировании в Швеции

Внедорожник смогли сфотографировать во время тестов на замершем озере в северной части Швеции, тогда как ранее его испытывали на дорогах общего пользования.

Снимки с тестов оказались в распоряжении издания Motor1. Этот автомобиль, как и другие «Аурусы», также создают на платформе ЕМП.

В движение модель будет приводиться гибридной установкой на базе 4,4-литрового двигателя.

Как ранее уже сообщалось, дебют Aurus Komendant состоится в рамках автошоу в Москве в этом году (если его не отменят), тогда как производство и продажи начнут в 2021 году.