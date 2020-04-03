Внедорожник смогли сфотографировать во время тестов на замершем озере в северной части Швеции, тогда как ранее его испытывали на дорогах общего пользования.
Aurus Komendant снова замечен на тестировании в Швеции
03.04.2020 23:31
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Снимки с тестов оказались в распоряжении издания Motor1. Этот автомобиль, как и другие «Аурусы», также создают на платформе ЕМП.
В движение модель будет приводиться гибридной установкой на базе 4,4-литрового двигателя.
Как ранее уже сообщалось, дебют Aurus Komendant состоится в рамках автошоу в Москве в этом году (если его не отменят), тогда как производство и продажи начнут в 2021 году.
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