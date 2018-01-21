Кроссовер Lexus LF-1 назван самой крутой новинкой в Детройте

Первый в году автосалон в Детройте будет работать до 28 января включительно и сейчас его может посетить каждый, заплатив всего $14.

На этом мероприятии в 2018 году показали большое количество концептуальных и серийных моделей, и первой из них стал новый легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class.

Также посетив выставку стоит обратить внимание на новый концептуальный премиальный кроссовер Lexus LF-1 Concept, журналисты прозвали самой крутой новинкой автосалона в Детройте. Для тех кому интересно может посмотреть презентацию Lexus LF-1 Concept на нашем сайте.

Конкурент «Лексуса» марка Infiniti в Детройте многих удивила концептом седана Q Inspiration, у которого инновационный по нынешним меркам двигатель внутреннего сгорания и премиальный дизайн, который в дальнейшем станут применять на серийных моделях марки.

Также в январе в рамках автосалона был показан серийный KIA Cerato, который на североамериканском рынке продается под названием Forte . Еще в Детройте был показан седан Honda Insight, который стал предвестником нового поколения гибридной модели.

А еще из необычных новинок можно отметить концепт кроссовера GAC Enverge без боковых окон‍ и шестиместный кроссовер Nissan Xmotion, который получил семь экранов и рыбку.