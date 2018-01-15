Презентация новой генерации внедорожника проходила на мотор-шоу в Детройте. Mercedes-Benz представила внедорожник G-Class нового поколения, который появится на рынке летом 2018 года.

Отличается новый Mercedes-Benz G-Class увеличенными габаритами, при этом в целом внешность модели по-прежнему узнаваема.

Так, длина внедорожника теперь составляет 4 715 мм, что на 53 мм больше, чем у предшественника. Также увеличилась и ширина до 1 881 мм, что на 121 мм больше. За счет применения легких материалов вес внедорожника снизился на 170 килограммов.

Теперь автомобиль новой генерации имеет новую раму, независимую заднюю подвеску, неразрезной мост с 4 продольными рычагами и тягой Панара.

В салоне нового G-Class можно наблюдать оформление в стиле моделей E-Class и S-Class. В более дорогих комплектациях внедорожник получит два 12,3-дюймовых дисплея, один из которых будет от мультимедийной системы.

Двигатель для внедорожника анонсирован пока только один и им окажется битурбированный агрегат V8 объёмом четыре литра, который выдаст 422 лошадиных силы мощности.

Если ранее для внедорожника предлагалась семискоростная коробка передач, то теперь пару двигателю составит девятискоростной 9G-Tronic.

На немецком рынке Mercedes-Benz G-Class станет доступен для покупки в начале лета, а его предварительная стоимость будет от 107 040 евро или чуть более 7,3 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в Детройте находится оригинальный Mercedes-Benz G-Class, который залили в гигантский кусок смолы.