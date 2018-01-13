Оригинальный Mercedes-Benz G-Class залили в гигантский кусок смолы

На автосалон в Детройт компания Mercedes-Benz привезла инсталляцию настоящего внедорожника G-Class 1979 года залитого смолой.

В компании решили особо увековечить свой легендарный G-Class и для этого они залили автомобиль синтетической смолой, которая по цвету напоминает янтарь.

Необычный арт-объект будет символизировать вечность, и в нем заложен генетический материал оригинального G-Class.

На создание такого арт-объекта ушло три месяца и 44,4 тонны смолы.

Сама инсталляция получилась с такими размерами: длина 5,5 метра, ширина — 2,55 метра и высота 3,1 метра.

Напомним, что через несколько дней на автосалоне в Детройте будет показан новый Mercedes-Benz G-Class.