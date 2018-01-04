Новый Mercedes-Benz G-Class рассекречен на фото до премьеры

До премьеры нового поколения внедорожника Mercedes-Benz G-Class осталось не много времени и еще до официальной презентации модель оказалась рассекречена на фотографиях. Фотографии оказались в распоряжении ресурса Auto Week.

Производитель рассекретит новую генерацию Mercedes-Benz G-Class 15 января. Судя по фото кардинальных изменений во внешности не произошло.

Сейчас известно, что у внедорожника появится новая подвеска, которая разрабатывалась совместно с инженерами AMG.

Еще G-Class получит дорожный просвет, увеличенный на 6 мм — до 241 мм. Рамную конструкцию автомобиля сохранили, а еще ему станет доступна 9-скоростная автоматическая коробка, которая была адаптирована специально для G-Class.

Еще в новом поколении внедорожника будет полностью новый салон и большое количество современных систем безопасности и помощи водителю.