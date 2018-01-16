В Детройте представлен кроссовер GAC Enverge без боковых окон‍

В Детройте китайский автопроизводитель GAC показал очень необычный концепт электрического кроссовера без стекол на дверях.

GAC на своем стенде показала концептуальный кроссовер Enverge, в котором установлен электрический мотор, блок аккумуляторов 71 киловатт-час и двери-бабочки, на которых отсутствуют привычные стекла.



Сообщается что концептуальный электрокроссовер способен проехать на одном заряде до 600 км и совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды.

Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

Других характеристик про Enverge пока не называют. Ранее стало известно, что GAC не решается выйти на авторынок США с брендом Trumpchi.