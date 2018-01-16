В Infiniti показали дизайн будущих моделей с концептом Q Inspiration

Infiniti в Детройте рассекретила свой новый концептуальный седан, который получил мотор с изменяемой степенью сжатия.

Новый концепт премиальной японской марки получил название Q Inspiration и в нем реализован будущий дизайн серийных моделей марки и передовые технологии компании.

В седане установлена система ProPilot нового поколения, которая позволит автомобилю передвигаться без помощи водителя.

Также под капотом концепт-кара Q Inspiration расположился турбомотор с изменяемой степенью сжатия.

Такой двигатель можно встретить на новом кроссовере QX50. В нем ДВС выдает 272 лошадиные силы и по своей производительности его можно сравнить с атмосферным V6 3.5, но за счет новых технологий двигатель от Infiniti на тереть экономичней V6.



В салоне концепта премиальные материалы ручной работы и современные технологии, новейшая мультимедийная система, сиденья с «нулевой гравитацией» и большое количество сенсорных экранов.