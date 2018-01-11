Honda представила предвестника нового гибридного седана Insight‍

Honda на автосалоне в Детройте представит концепт гибридного седана Honda Insight. Компания уже рассекретила внешность модели, а публичный показ новинки состоится 15 января в рамках ежегодной автовыставки в Детройте.

Новый седан Insight в модельном ряду займет свое место между моделями Accord и Civic и его оснастят 1,5-литровым мотором, работающим по циклу Аткинсона, а также электрическим двигателем с блоком литий-ионных аккумуляторов.

В основном Honda Insight будет передвигается на электрической тяге.

Точных характеристик силовой установки и динамические данные модели не раскрывают.

Гибридный седан получит большое количество современных систем, и в нем будет не только мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа WiFi, но также современный комплекс безопасности Honda Sensing.

Возрождение гибридной модели Insight является частью стратегического развития «зеленых» моделей компании.

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