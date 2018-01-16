Шестиместный кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку

После презентации нового концептуального кроссовера Lexus LF-1 Limitless в Детройте состоялась презентация еще одного концепта от Nissan.

В Детройте был показан кроссовер Xmotion, у которого очень много решений, которые навряд ли доберутся до серийных моделей компании.

Xmotion демонстрируют философию Японии и в нем на ряду с натуральным деревом, присутствуют высокие технологии и современные материалы.

Внешность Xmotion очень запоминающаяся. Кроссовер имеет 21-дюймовые колесные диски, большую радиаторную решетку и разделенную оптику. Также в концепте есть поднимающийся багажник на крыше и необычный рисунок задних фонарей.

Салон концепта поражает еще больше, ведь в нем из натурального дерева сделана нижняя часть центральной панели, на которой вверху расположен огромный экран.

Также из дерева выполнен центральный туннель, который изготовили по японской методике без применения клея при соединении деревянных изделий.

В салоне установлено три ряда кресел, семь экранов и датчик отпечатка пальца, через который и запускается автомобиль.

Также стоит обратить внимание на мультимедийную систему кроссовера, которая получила обширные возможности и виртуального помощника в виде рыбки кои, она подскажет о маршруте и поможет настроить автомобиль под свои предпочтения.

В движение Xmotion приводится электромоторами и на одном заряде кроссовер может проехать до 600 километров.



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