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В РФ могут появиться 5 новых автомобильных марок в 2022-2023 годах

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В то время как европейские, японские и американские компании приостановили свою деятельность в России, на рынке о себе могут заявить бренды из азиатских стран.

Так, в России в 2022-2023 годах могут появится как минимум 5 автомобильных марок, в числе которых и Tank.

О последнем недавно сообщала китайская компания Great Wall, причем не исключено, что модели нового бренда могут начать собирать на предприятии в Тульской области.

Сроки выхода марки, а также перечень моделей, пока не раскрывают. Вьетнамская VinFast также может попытаться выйти на рынок, причем ранее она уже показывала свои автомобили в стране.

Китайская Hongqi тоже может выйти на рынок, и более того, есть данные, что компания уже начала сертификацию своих моделей в стране.

В этом году россияне смогут купить и кроссовер Omoda C5, а также возможно в стране появится и бренд Voyah от Dongfeng, который предлагает премиальные машины. Сообщается, что эта компания может вывести электрокроссовер Free.

В России будут выпускать удешевленную версию китайского электрокроссовера Voyah Free

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