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В России будут выпускать удешевленную версию китайского электрокроссовера Voyah Free

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В прошлом месяце после подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) стало известно, что на липецком заводе Моторинвест начнут собирать электрические автомобили под названием Evolute.
Сразу с появлением этой информации были показаны тизеры будущих электрокаров: седана, минивэна и трех кроссоверов. Также сообщалось, что все эти модели представят в 2022 году.

Другой информации про автомобили не раскрывали.
Изданию «Авторевю» удалось узнать, что под именем Evolute скрываются модели китайского бренда Voyah, принадлежащего концерну Sokon Group.

Также российские журналисты смогли ознакомится с документом, в котором есть техническое описание первого кроссовера, который уже скоро начнут производить в тестовом режиме.
В России будут выпускать удешевленную версию китайского электрокроссовера Voyah Free
Первым кроссовером станет модель, которая в Китае продается под названием Voyah Free. Российская версия будет отличатся от китайской колесной базой и тяговым блоком аккумуляторов. Также отличие будет в подвеске. Так, в Evolute применят пружинную подвеску, тогда как в Voyah Free она пневматическая.

Evolute получит два мотора, которые суммарно выдают 694 л.с. Батарея будет емкостью 100 А∙ч, пишет «Авторевю», но рабочее напряжение 345,6 вольт, что дает лишь 34,6 кВт∙ч.

Сколько будет заряжаться аккумулятор электрокара и на какой пробег его хватит пока не известно.

На заводе в Липецкой области уже собраны первые экземпляры мощного электрокара, поэтому скоро должны его показать публике.

Evolute
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