Главная » Новости

Компания Great Wall начнет продавать в РФ новые рамные внедорожники Tank

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Китайская компания начала активно развивать свой бренд Tank, который недавно дебютировал на Ближнем Востоке.

Это первый рынок для марки за пределами Китая, но и на этом китайский автопроизводитель останавливаться не намерен.

Во время презентации автомобилей Tank в Эр-Рияде, представитель компании рассказал о планах выйти на рынок Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.

Какие конкретно модели бренда и когда появятся на российском рынке пока не сообщается, но есть информация, что их производство хотят наладить на заводе в Тульской области.

Ранее несколько моделей Tank появились в базе ФИПСа, где публиковали их изображения.

 

Great Wall запатентовал в РФ дизайн уникального внедорожника Tank 700

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО