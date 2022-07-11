Компания Great Wall начнет продавать в РФ новые рамные внедорожники Tank

Китайская компания начала активно развивать свой бренд Tank, который недавно дебютировал на Ближнем Востоке.

Это первый рынок для марки за пределами Китая, но и на этом китайский автопроизводитель останавливаться не намерен.

Во время презентации автомобилей Tank в Эр-Рияде, представитель компании рассказал о планах выйти на рынок Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.

Какие конкретно модели бренда и когда появятся на российском рынке пока не сообщается, но есть информация, что их производство хотят наладить на заводе в Тульской области.

Ранее несколько моделей Tank появились в базе ФИПСа, где публиковали их изображения.