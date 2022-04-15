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Great Wall запатентовал в РФ дизайн уникального внедорожника Tank 700

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Патентные изображения китайского внедорожника обнаружились в базе Роспатента.

Будет ли автомобиль представлен на российском рынке, пока не известно, а появление его в Роспатенте может быть защитой прав на дизайн.

Так или иначе автопроизводитель Great Wall запатентовал в РФ дизайн уникального внедорожника Tank 700, который был представлен на мотор-шоу в Шанхае в прошлом году.

Напомним, что недавно компания также запатентовала в РФ и внешность концепта Cybertank 300. Информации о технической оснащённости Tank 700 мало.

Предварительно известно, что он будет оснащен 2,0- или 3,0-литровым турбированным двигателем, пару которому составит 9-скоростной автомат и полноприводная система. Пока Tank 700 не отправили в серию, и информации о том, когда он встанет на конвейер, нет.

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