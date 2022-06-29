Новая автомобильная марка OMODA появится на авторынке РФ в 2022 году

На российском рынке появился еще один автомобильный бренд, причем он принадлежит китайцам, и пока он предлагается только в Китае.

Новый бренд Omoda — это еще один суббренд компании Chery, созданный, чтобы занять нишу между моделями Chery и Exeed.

Инициатором выхода в РФ нового бренда стал российский офис компании, его изначально не планировали выводить на глобальный рынок, но планы изменились на фоне уходящих их РФ европейских компаний.

Пока известно только про одну модель – кроссовер Omoda C5. Он относится к самому востребованному в нашей стране сегменту представителей SUV, в него входят такие модели как Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Volkswagen Taos и Kia Seltos.