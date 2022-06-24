Китайский автомобильный бренд HONGQI может выйти на рынок РФ в 2022 году

Марка Hongqi является премиальным брендом китайской компании FAW.

Стало известно, что автомобили этой компании могут появится на российском рынке, причем произойти это может уже в этом году.

Как выяснил портал «Китайские автомобили», автомобили Hongqi уже начали сертифицировать в России.

Модельная линейка бренда в нашей стране будет включать седаны H5, H7 и H9, а также электрокар E-HS9. Какой из этих автомобилей появится в России первым пока не ясно.