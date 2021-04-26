Cadillac начнет продажи новых Tahoe и Escalade в России в начале лета 2021 года

Американский бренд намерен на российский рынок вывести два больших внедорожника, а они должны укрепить позиции бренда в стране, который демонстрирует неплохой рост продаж.

Как выяснилось, уже в начале лета в России появятся новые Tahoe и Escalade. Эти автомобили уже представлены на рынке, но в нашу страну они приедут только в этом году.

Говоря о планах General Motors относительно новинок, то в руководстве концерна рассматривают возможность выпуска своих машин на платформе Ultium, а точнее GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq, которые дебютировали недавно.